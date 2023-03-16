Глава Крыма Аксёнов: иностранные граждане хотят участвовать в спецоперации в качестве добровольцев

Симферополь, , 10:53 — REGNUM Иностранные граждане изъявляют желание вступить в качестве добровольцев в российские подразделения в Крыму, участвующие в специальной военной операции. Об этом 16 марта заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым-24».

Специальная военная операция © РИА Новости

«Здесь есть иностранцы. Распространяться не буду, поскольку за ними охота идёт, их правительства не все поддерживают», — сказал Аксёнов.

Он отметил, что многие из них разделяют ценности Русского мира и православия. По словам главы Крыма, сейчас важно поддерживать отношения с представителями стран, разделяющих позицию России.

«Мы благодарны всем, кто откликнулся и участвует как доброволец непосредственно в СВО», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что граждане Сербии, участвующие в спецоперации на стороне России в составе добровольческого батальона им. Судоплатова, смогут получить российское гражданство.