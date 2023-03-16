Белгород, 16 марта, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ были повреждены два вагона восстановленного поезда. Об этом сообщаете телеграм-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел

Согласно опубликованным данным, один из сбитых снарядов упал в районе одного из путей железнодорожного вокзала города. Впоследствии произошёл взрыв, на месте которого образовалась воронка площадью 1 кв. м. Кроме того, взрывом были повреждены 21 окно в двух вагонах и их обшивка, а также провод высоковольтной линии.

Осколки других рядов повредили несколько зданий и автомобилей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сработала в Белгороде в ночь на 16 марта, осколки двух сбитых ракет попали в административные и жилые здания.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Ярославской области вызывают в военные комиссариаты для уточнения данных. Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что ярославцам рассылают повестки. Так, в Ярославле в одном из общедомовых чатов рассказали, что представители военкомата «ходят по квартирам».