Москва, 16 марта, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Полнометражный фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал доступен для просмотра на платформах Start и Okko 16 марта. Об этом сообщили в администрации онлайн-кинотеатров.

Цитата из к/ф «Чебурашка». Реж Дмитрий Дьяченко. 2023. Россия Кадр из фильма «Чебурашка»

Видеосервисы Premier и Wink также анонсировали выход семейной комедийной картины о Чебурашке с 16 марта.

«С 16 марта пользователям онлайн-кинотеатра Okko доступен для просмотра самый кассовый фильм в истории российского кинопроката — «Чебурашка», — сообщили в пресс-службе Okko.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Чебурашка» вышел на экраны российских кинотеатров 1 января и обошёл в прокате лидеров кассовых сборов: комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009). В Кисловодске решили установить скульптуру главного персонажа на улице, где проходили съёмки.