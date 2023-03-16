Донецк, 16 марта, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В ДНР начнут развивать социальное предпринимательство. В регионе утвердили перечень категорий граждан, трудоустройство которых позволит предприятию получить статус социального и связанную с этим статусом господдержку. Об этом 15 марта сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка в своем Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Здание Республиканского спасательного центра МЧС ДНР в Мариуполе

Так, малые и средние предприятия, на которых будут работать военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС, могут оформить статус социального предприятия.

«Фактически социальное предпринимательство помогает и населению, и бизнесу», — отметил спикер регионального парламента.

Кроме того, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС, а в случае их гибели — члены их семей имеют право на приоритет при трудоустройстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Бидевка заявил, что в будущем Донбасс, который почти всегда являлся самодостаточным регионом в экономическом смысле, внесёт достойный вклад в благополучие России.