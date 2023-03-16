Ярославль, , 10:47 — REGNUM Жителей Ярославской области вызывают в военные комиссариаты для уточнения данных, сообщили в региональном военкомате.

Военный билет Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что ярославцам рассылают повестки. Так, в Ярославле в одном из общедомовых чатов рассказали, что представители военкомата «ходят по квартирам».

«Рассылка повесток проводится постоянно с целью проведения уточнения учётных данных граждан, пребывающих в запасе», — сообщили изданию «76.ru» в военкомате Ярославской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военкоматы Воронежской, Липецкой и Пензенской областей объяснили, что жители получают повестки в связи с необходимостью актуализации данных воинского учёта. В Пензенской области, кроме того, пройдут плановые военные сборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 марта, что возможное проведение новой волны частичной мобилизации в войска не обсуждается.