Ярославль, 16 марта, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Жителей Ярославской области вызывают в военные комиссариаты для уточнения данных, сообщили в региональном военкомате.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что ярославцам рассылают повестки. Так, в Ярославле в одном из общедомовых чатов рассказали, что представители военкомата «ходят по квартирам».

«Рассылка повесток проводится постоянно с целью проведения уточнения учётных данных граждан, пребывающих в запасе», — сообщили изданию «76.ru» в военкомате Ярославской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военкоматы Воронежской, Липецкой и Пензенской областей объяснили, что жители получают повестки в связи с необходимостью актуализации данных воинского учёта. В Пензенской области, кроме того, пройдут плановые военные сборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 марта, что возможное проведение новой волны частичной мобилизации в войска не обсуждается.