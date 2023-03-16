Симферополь, 16 марта, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Президентом Украины Владимиром Зеленским управляют извне, он аватар лидера США Джо Байдена, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«То, что сегодня происходит, — целиком вина (лежит) на западных странах и на режиме Зеленского, который полностью выполняет функции — аватар американцев в чистом виде. Аватар Байдена», — заявил он в эфире телеканала «Крым 24».

Аксёнов добавил, что Соединённые Штаты толкают Киев на продолжение военного конфликта, отрезав ему все пути отступления и ввергая Украину в колоссальные долги.

Ка сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский идёт по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же, как он.

В Крыму принимаются необходимые меры безопасности, и силовые структуры готовы к нейтрализации угроз, добавил он.