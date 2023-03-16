Лондон, 16 марта, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В Европейском союзе завершают работу над сделкой на сумму €2 млрд для отправки снарядов киевскому режиму и пополнения собственных запасов. Однако Париж выступает за то, чтобы заказы выполняли только европейские компании, что, в свою очередь, создает риск замедления поставок Киеву. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на европейские источники.

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Напомним, половина средств, которые намерен выделить Евросоюз, пойдёт на возмещение расходов тем странам, которые отправят Киеву боеприпасы из собственных запасов. Оставшийся €1 млрд будет направлен на совместную закупку новых снарядов.

Издание отмечает, что Франция требует, чтобы в числе предприятий, которым поступят заказы на производство боеприпасов, были только оборонные компании Европы.

Собеседники газеты отметили, что предложение Парижа подверглось критике. По мнению одного из дипломатов, такой подход замедлит поставки киевскому режиму. Чтобы избежать подобного, придется обратиться к компаниям за пределами Евросоюза, добавил источник.

«Париж явно предпочитает расходы ЕС на собственную промышленность поддержке Украины», — цитирует издание собеседника.

Как сообщало ИА REGNUM, если результаты голосования по пенсионной реформе во Франции будут провальными, президент страны Эммануэль Макрон может распустить нижнюю палату парламента.