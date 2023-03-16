* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 10:30 — REGNUM Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) задержан полицией за публикацию экстремистской символики в соцсетях. Об этом 16 марта сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

Евгений Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Антон Буценко/РИА Новости

Отмечается, что причиной задержания стал пост в группе в соцсети «ВКонтакте», на который написали жалобу ещё в декабре 2022 года. При этом, по словам Идамжапова, Ройзман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не зарегистрирован в соцсети и не имеет отношения к этой публикации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта Идамжапов заявил, что расследование уголовного дела Ройзмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о дискредитации ВС РФ завершено, судебное рассмотрение может начаться в конце месяца.