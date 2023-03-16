Москва, 16 марта, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Жители Сибири достойно продолжают традиции отцов и дедов по защите целостности и суверенитета страны. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам форума «История для будущего. Время быть первыми», который проходит 16 марта в Кемерово.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Приветственное слово президента зачитал помощник главы государства Владимир Мединский.

«Вы достойно продолжаете традиции отцов и дедов, защищаете суверенитет, целостность нашей страны», — говорится в обращении.

Президент отметил, что многие сибирские города удостоены звания «Город трудовой доблести». Он подчеркнул, что жители Сибири выпускают продукцию военного назначения, поддерживают семьи участников специальной военной операции.

Также глава государства обратил внимание на то, что сибиряки всегда отличались широтой души, щедростью, отвагой, упорством в стремлении быть первыми в работе и бою.

Президент выразил уверенность, что на форуме участники смогут обменяться опытом, а инициативы воплотятся в реальные дела и начинания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Путин заявил, что для развития Дальнего Востока необходимо приложить усилия, чтобы повысить качество жизни граждан и создать комфортную и безопасную городскую среду.