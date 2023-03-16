Брюссель, , 10:28 — REGNUM ЕС принял решение о введении ограничений на импорт зелёных технологий из КНР для уменьшения зависимости от него и обеспечения национальной безопасности. Об этом 16 марта сообщает газета Financial Times, ссылаясь на проект закона о промышленности с нулевыми выбросами.

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По информации газеты, доступ к тендерам для представителей КНР будет ограничен. Отмечается, что доля Китая на рынке Евросоюза составляет свыше 65%.

Издание отмечает, что генеральный директорат по торговле Еврокомиссии обеспокоен тем, что такие меры могут нарушать международное право.

Как передавало ИА REGNUM, Стоимость природного газа в Европе упала ниже $500 за тысячу кубометров. Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году увеличились в три раза.