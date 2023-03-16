Джакарта, 16 марта, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал власти регионов отказаться от иностранных платежных систем, таких как Visa и Mastercard. Об этом 16 марта сообщила местная газета The Jakarta Post.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Индонезии Джоко Видодо

Глава государства также предложил начать использовать кредитные карты, выпущенные банками Индонезии. По его мнению, это необходимо на случай повторения ситуации с запретом на карты Visa и Mastercard в России в связи с санкциями.

«Будьте очень осторожны. Мы должны помнить о санкциях, введенных США против России. Visa и Mastercard могут стать проблемой», — цитирует издание индонезийского президента.

Напомним, что в марте прошлого года платёжные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Картами по-прежнему можно пользоваться внутри страны, однако за пределами РФ карты этих платёжных систем не работают.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и с Украины. По его словам, россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим разрешениям.