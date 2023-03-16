Москва, , 09:59 — REGNUM Власти Сирии обладают доказательствами подготовки Соединёнными Штатами террористов на территории военной базы Ат-Танф, заявил президент САР Башар Асад.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы прямо сталкиваемся с террористическими группировками рядом с районом Ат-Танф, и, конечно, мы знаем по этим столкновениям и от задержанных лиц, откуда они пришли», — сказал он в интервью РИА Новости.

Сирийский лидер уточнил, что военная база Ат-Танф представляет собой целый лагерь террористов, которых время от времени отправляют для совершения терактов против сирийской армии.

«Мы уверены в этом, доказательства в действительности имеются», — заключил Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии заявил, что страны Запада, объединившись, начали третью мировую войну, которую ведут при посредничестве президента Украины Владимира Зеленского.

Эта война отличается от традиционной и ведётся руками Украины, считает он. Наличие ядерного оружия сдвигает конфликт в сторону прокси-войн, также подчеркнул Асад. Для военного противостояния страны Запада используют нацистов и террористов, также сказал сирийский лидер.