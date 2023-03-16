Луганск, 16 марта, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Останки шести луганских военнослужащих подняты из братской могилы у посёлка Боровское к югу от Северодонецка в ЛНР. Предположительно, их расстреляли украинские силовики, сообщила руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, советник главы республики Анна Сорока 16 марта журналистам.

Александр Река/ТАСС Эксгумация тел военнослужащих в ЛНР

Она рассказала, что у одного из погибших нашли паспорт и военный билет на имя уроженца Славяносербского района ЛНР Геннадия Гилязова 1991 года рождения. Также обнаружены пакеты с военной формой, подписанные фамилиями Смага и Кобылев. Личности погибших будут устанавливать.

«Сегодня подняли шесть останков предположительно военнослужащих из ЛНР, которые были мобилизованы», — сказала Сорока.

По словам Сороки, военнослужащих, вероятно, расстреляли украинские силовики. Погибшие лежали лицом вниз, с согнутыми коленями. Если факт расстрела будет доказан, эти данные станут основной для уголовного дела о военных преступлениях киевского режима.

Подполковник ВС РФ Андрей Тимохин сообщил, что луганские военные попали в плен к противнику летом прошлого года в ходе боёв за пригороды Северодонецка. На месте расстрела военнослужащих местные жители поставили крест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в освобождённых районах ЛНР подняли из земли останки 500 мирных жителей, погибших из-за обстрелов со стороны Украины.