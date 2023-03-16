TAC: требуя сбивать самолёты ВС России, сенатор США Грэм предлагает Вашингтону начать мировую войну

Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм своими заявлениями об инциденте с беспилотником MQ-9 Reaper над Чёрным морем предложил развязать полноценный военный конфликт с Россией. Такое мнение высказал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм © Samuel Corum//Global Look Press

Автор статьи считает, что лица, которые желают обострить и без того сложные отношения между Россией и США, решили воспользоваться инцидентом в своих целях.

«В Вашингтоне почуяли кровь в воде, надеясь, что недавнее развитие конфликта на Украине может втянуть США в прямую военную конфронтацию с Россией. Но в воде не было крови; просто металл и шестеренки от беспилотника США», — отметил журналист.

Он добавил, что это не помешало Грэму начать словесную эскалацию конфликта и заявить, что Вашингтон должен сбивать самолеты ВС России, которые перехватывают дроны США, независимо от того, пилотируемые они или нет.

«Большая идея мозговитого Грэма заключается в том, что единственный способ избежать третьей мировой войны — это начать ее? Говоря очевидное, возможность гибели российских пилотов привела бы к прямой конфронтации США с Россией. Соединенные Штаты фактически окажутся в состоянии войны с Россией, а когда Россия ответит, США симулируют удивление и втянут в конфликт остальные страны НАТО», — такое мнение высказал обозреватель.

Как передавало ИА REGNUM, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, американский беспилотник MQ-9 Reaper не справился с мощным потоком воздуха от двигателей истребителей Су-27 и рухнул в Чёрное море.

Согласно данным Минобороны России, 14 марта над Чёрным морем рядом с Крымом российские военнослужащие зафиксировали полёт беспилотника США в направлении государственной границы России, в воздух поднялись истребители. В результате резкого маневрирования дрон MQ-9 перешёл в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.