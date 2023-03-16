Вашингтон, 16 марта, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм своими заявлениями об инциденте с беспилотником MQ-9 Reaper над Чёрным морем предложил развязать полноценный военный конфликт с Россией. Такое мнение высказал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

Samuel Corum//Global Look Press Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм

Автор статьи считает, что лица, которые желают обострить и без того сложные отношения между Россией и США, решили воспользоваться инцидентом в своих целях.

«В Вашингтоне почуяли кровь в воде, надеясь, что недавнее развитие конфликта на Украине может втянуть США в прямую военную конфронтацию с Россией. Но в воде не было крови; просто металл и шестеренки от беспилотника США», — отметил журналист.

Он добавил, что это не помешало Грэму начать словесную эскалацию конфликта и заявить, что Вашингтон должен сбивать самолеты ВС России, которые перехватывают дроны США, независимо от того, пилотируемые они или нет.

«Большая идея мозговитого Грэма заключается в том, что единственный способ избежать третьей мировой войны — это начать ее? Говоря очевидное, возможность гибели российских пилотов привела бы к прямой конфронтации США с Россией», — такое мнение высказал обозреватель.

Девлин подчеркнул, что США фактически окажутся в состоянии войны с Россией, а когда Москва ответит, Вашингтон симулируют удивление и втянут в конфликт остальные страны Североатлантического альянса.

Как передавало ИА REGNUM, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, американский беспилотник MQ-9 Reaper не справился с мощным потоком воздуха от двигателей истребителей Су-27 и рухнул в Чёрное море.

Согласно данным Минобороны России, 14 марта над Чёрным морем рядом с Крымом российские военнослужащие зафиксировали полёт беспилотника США в направлении государственной границы России, в воздух поднялись истребители. В результате резкого маневрирования дрон MQ-9 перешёл в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Отметим, что если перспективы поражения Украины станут видимыми, США напрямую вмешаются в конфликт, ранее заявил на мероприятии неправительственной организации «Комитет за республику» американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование диверсий на «Северных потоках».

Публицист считает, что США не готовы к прямому столкновению с Россией, а Москва ещё даже не задействовала в спецоперации свои «главные силы».