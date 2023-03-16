Асад: если сирийские добровольцы поедут в зону СВО, правительство об этом не узнает

Москва, , 09:45 — REGNUM Если сирийские добровольцы отправятся в зону спецоперации для помощи ВС России, то не от имени государства, власти Сирии об этом знать не будут. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным © Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

«Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства — они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии заявил, что страны Запада, объединившись, начали третью мировую войну, которую ведут при посредничестве президента Украины Владимира Зеленского.

Эта война отличается от традиционной и ведётся руками Украины, считает он. Наличие ядерного оружия сдвигает конфликт в сторону прокси-войн, также подчеркнул Асад. Для военного противостояния страны Запада используют нацистов и террористов, также сказал сирийский лидер.