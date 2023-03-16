Белгород, 16 марта, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сработала в Белгороде в ночь на 16 марта, осколки двух сбитых ракет попали в административные и жилые здания. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРПК «Панцирь-С1Э»

Он отметил, что мэр Белгорода Валентин Демидов уже доложил о повреждениях и планах восстановительных работ. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

«Ночью опять сработала ПВО. Есть повреждения фасадов в административных и жилых зданиях в городе Белгороде», — написал глава региона.

По словам Гладкова, в первую очередь будет проведено закрытие контура, затем власти закупят материалы для скорейшего восстановления повреждённых жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 марта системы ПВО сбили три ракеты, выпущенные со стороны Украины, над Белгородом и Белгородским районом. Осколки повредили жилые дома.