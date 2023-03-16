Джакарта, , 09:42 — REGNUM В провинции Восточная Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом 16 марта сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Вулканический массив Тенгер на острове Ява © Martina Katz/imageBROKER.com/Global Look Press

Отмечается, что толчки произошло в 5:22 по времени UTC (8:22 мск) в 266 км к югу от города Джембера, в котором проживают 298 тысяч человек.

Уточняется, что очаг был на глубине 30 км. Сведений о возможных разрушениях и жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, в Аргентине 14 марта произошло землетрясение магнитудой 5,2.