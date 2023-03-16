Москва, 16 марта, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о том, что Индия якобы согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть, являются вбросом, заявил посол России в Индии Денис Алипов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Такие вбросы появляются регулярно», — заявил он в эфире «Соловьёв Live», комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Дипломат добавил, что Индия неоднократно высказывала сомнения об эффективности механизма потолка цен.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия решила не нарушать антироссийские санкции, введенные Западом.

Сообщалось, что чиновники в Индии якобы попросили банки и трейдеров соблюдать действующие санкции, в частности, придерживаться установленного западными странами потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.