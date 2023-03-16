Екатеринбург, 16 марта, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Состояние детей, которые на протяжении трех суток находились в квартире с телами умерших родителей в Екатеринбурге, оценивается как стабильное. Об этом сообщает e1.ru.

Павел Лисицын/РИА Новости Детская больница

15 марта детей доставили в городскую клиническую больницу №11 с сильным обезвоживанием. По информации врачей, состоянии детей стабильное, сейчас они находятся под присмотром, получают питание, необходимый уход и медпомощь.

«Родственники уже выразили желание забрать их себе. Я думаю, что проблем с этим не будет. Помощь мы окажем. Главное сейчас — разобраться в причинах трагедии. Над этим работают следователи», — приводят журналисты слова уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

Как передавало ИА REGNUM, два ребёнка были обнаружены около тел мёртвых родителей в квартире Екатеринбурга. Жильцы дома по улице Таганской, где семья арендовала квартиру, рассказали об отсутствии взрослых несколько дней.