Москва, 16 марта, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Если добровольцы из Сирии отправятся в зону СВО для помощи Вооружённым силам России, то не от имени государства, руководство Сирии об этом знать не будет. Об этом 16 марта заявил президент Сирии Башар Асад.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства — они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем», — приводит РИА Новости его слова.

Как передавало ИА REGNUM, Россия и Сирия планируют 40 инвестиционных проектов, в том числе в сферах промышленности и энергетики. Президент Сирии Башар Асад готов поддержать усиление сотрудничества с Россией в части создания на территории страны новых военных баз. Он также выразил готовность помочь расширению уже имеющихся военных объектов в Сирии.