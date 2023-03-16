РБК: Coca-Cola осталась в лидерах по продажам в России среди газировок

Москва, , 09:15 — REGNUM Американский бренд напитков Coca-Cola остаётся лидером по продажам в России, несмотря на приостановку производства в связи с санкциями, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Напиток Coca-Cola в одном из магазинов © Сергей Карпухин/ТАСС

Отмечается, что в январе и феврале текущего года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola», который производят российские заводы Multon Partners.

На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства (14,1%).

Замкнули тройку лидеров напитки под брендом «Черноголовка». Кола от американской компании PepsiCo оказалась на шестом месте (3,7%), заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, западные санкции не привели к исчезновению иностранных брендов в России. Несмотря на то, что часть компаний ушла с российского рынка, на полках российских магазинов всё так же доступны айфоны, а в кинотеатрах можно посмотреть голливудские фильмы. О состоянии российской экономики через год после начала спецоперации и усиления санкционного давления со стороны Запада написала The Cristian Science Monitor.