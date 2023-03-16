Рогов: ВСУ потеряли более 40 человек при разведке боем в Запорожской области

Мелитополь, , 09:20 — REGNUM Украинские войска попытались провести разведку боем в Запорожской области, но были отброшены на исходные позиции и потеряли более 40 человек и технику, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов радиостанции «Комсомольская правда».

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военнослужащие ВСУ на бронетехнике отправились в разведку боем в Пологовском районе 15 марта.

«Вчера было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники», — сказал Рогов и добавил, что на этом участке фронта ВСУ будут продолжать такие попытки.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска активизировались на запорожском участке линии фронта, но российские силы пресекают все их попытки атаковать. По словам Рогова, командиры ВСУ просто «бросают людей на убой».