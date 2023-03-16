В Запорожье «разведка боем» обернулась для ВСУ потерей 40 человек
Рогов: ВСУ потеряли более 40 человек при разведке боем в Запорожской области
Мелитополь, 16 марта, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Украинские войска попытались провести разведку боем в Запорожской области, но были отброшены на исходные позиции и потеряли более 40 человек и технику, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов радиостанции «Комсомольская правда».
Военнослужащие ВСУ на бронетехнике отправились в разведку боем в Пологовском районе 15 марта.
«Вчера было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники», — сказал Рогов и добавил, что на этом участке фронта ВСУ будут продолжать такие попытки.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска активизировались на запорожском участке линии фронта, но российские силы пресекают все их попытки атаковать. По словам Рогова, командиры ВСУ просто «бросают людей на убой».