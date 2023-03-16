Марочко: крупная партия гранатомётов NLAW для ВСУ доставлена в Артёмовск

Луганск, , 09:08 — REGNUM Крупная партия шведско-британских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, предназначенная для ВСУ, поступила в район Артёмовска. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 16 марта в своём телеграм-канале.

ПТРК NLAW © UK Ministry of Defence/Global Look Press

«Для усиления позиций в окрестностях Артёмовска украинским боевикам начали выдавать гранатомёты NLAW», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Выдают вооружение без инструктажа, но с инструкцией пользования на английском языке. На ротные опорные пункты прибыли инструкторы, прошедшие обучение в Великобритании, добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинским военным в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) не хватает артиллерийских снарядов. Так, им запрещают применять «дорогостоящие западные боеприпасы» против российских танков.