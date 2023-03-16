Марочко: британские гранатомёты NLAW раздают бойцам ВСУ у Артёмовска
Луганск, 16 марта 2023, 09:08 — REGNUM Крупная партия шведско-британских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, предназначенная для ВСУ, поступила в район Артёмовска. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 16 марта в своём телеграм-канале.
«Для усиления позиций в окрестностях Артёмовска украинским боевикам начали выдавать гранатомёты NLAW», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Выдают вооружение без инструктажа, но с инструкцией пользования на английском языке. На ротные опорные пункты прибыли инструкторы, прошедшие обучение в Великобритании, добавил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, украинским военным в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) не хватает артиллерийских снарядов. Так, им запрещают применять «дорогостоящие западные боеприпасы» против российских танков.