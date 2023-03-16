Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз».

Александр Овечкин © Justin Tang/Global Look Press

Встреча завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов (5:4). В основное время Овечкин забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Команда Овечкина с 73 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.

Всего российский хоккеист забросил 817 шайб в регулярных чемпионатах. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Ранее матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» (штат Калифорния) принимал «Вашингтон Кэпиталз», завершился сокрушительной победой гостей со счётом 8:3. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком.