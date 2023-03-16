Финикс , США, , 08:49 — REGNUM В американском штате Аризона сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, пишет New York Times со ссылкой на местные власти.

Грузовой поезд Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что авария произошла вечером 15 марта недалеко от города Топок.

«Грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошёл с рельсов на западе Аризоны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта сошёл с рельсов поезд в округе Кларк американского штата Огайо. В экстренных службах попросили местных жителей не приближаться к месту ЧП.

Аналогичное ЧП произошло в Огайо 3 февраля. Тогда после схода десятков вагонов в атмосферу попали опасные вещества, которые воспламенились.