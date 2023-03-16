Финикс , США, 16 марта, 2023, 08:49 — ИА Регнум. В американском штате Аризона сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, пишет New York Times со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузовой поезд

Отмечается, что авария произошла вечером 15 марта недалеко от города Топок.

«Грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошёл с рельсов на западе Аризоны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта сошёл с рельсов поезд в округе Кларк американского штата Огайо. В экстренных службах попросили местных жителей не приближаться к месту ЧП.

Аналогичное ЧП произошло в Огайо 3 февраля. Тогда после схода десятков вагонов в атмосферу попали опасные вещества, которые воспламенились.