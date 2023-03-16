Пермь, 16 марта, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Сотрудники оперативных служб Пермского края задержали сбежавшего из колонии-поселения осуждённого. Об этом 16 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ГУФСИН по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Отбывание наказания

Отмечается, что сбежавший 60-летний осуждённый был задержан утром 16 марта в городе Березники, ему грозит прибавка к сроку.

Уточняется, что о пропаже осужденного стало известно 13 марта при обходе участка колонии-поселения при ИК-1 в Соликамске.

По информации агентства, ранее заключённому было смягчено наказание, он был отправлен в колонию-поселение за «хорошее поведение».

Как передавало ИА REGNUM, по информации СМИ, 60-летний осуждённый провёл годы в местах лишения свободы за похищения людей, изнасилования и мошенничество.