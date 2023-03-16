Экономика Армении подросла на 3% из-за переезда российских граждан

Москва, , 08:52 — REGNUM Более 100 тыс. российских граждан переехали в Армению в 2022 году, что положительно отразилось на экономике страны. Об этом министр экономики Армении Ваган Керобян заявил в опубликованном 16 марта интервью «Ведомостям».

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, примерно от 108 тыс. до 110 тыс. российских граждан приехали в Армению в минувшем году и остались там жить.

При этом прибывшие из России открывают в стране «по 500 бизнесов в год». В 2022 году Армения зарегистрировала 2,5 тыс. юридических лиц с российскими участниками и ещё 4 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП). Штат в некоторых компаниях доходит до 600–700 человек.

«Релокация создала более 3 процентных пунктов» из общего прироста армянской экономики на 12,6% в минувшем году, добавил министр. Также, по словам Керобяна, Москва и Ереван полностью отказались от расчётов в долларах и евро и перешли на национальные валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Керобян заявил, что власти Армении должны сделать всё, чтобы приехавшие российские граждане задержались в стране как можно дольше.