Севастополь, 16 марта, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Упавший в Чёрное море американский беспилотный летательный аппарат в случае его подъёма может представлять интерес с разных точек зрения. Об этом 16 марта заявил директор Института стран СНГ в Севастополе капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачёв.

Zuma/TASS Беспилотник MQ-9 Reaper

По его словам, в случае поднятия беспилотника, можно будет сделать важные наблюдения, а возможно, и довольно интересные выводы о его конструкции и материалах.

«Если повезет, то может попасть в наши руки более серьезная информация. Скажем, о топливе, а также части или блоки аппаратуры — электронные датчики, какие-то детали, платы или что-то с наличием какой-то информации», — приводит РИА Новости слова Горбачёва.

Офицер пояснил, что эта информация позволит сделать выводы о функциях, задачах и возможностях беспилотника, практике работы и тактике применения.

Он также отметил, что обломки представляют интерес с различных точек зрения, они также могут стать даже музейным экспонатом.

Горбачёв уточнил, что у Черноморского флота есть все технические возможности для сбора обломков, которые находятся на поверхности, а также поднятия тех частей, которые находятся на глубине, самое главное — их нужно обнаружить.

«Мы обладаем серьезными силами, чтобы такой поиск и подъём произвести. Это будет наша военная добыча, можно сказать, наш трофей. Такая практика, по сути, повсеместна, характерна для флотов всех стран, в том числе в мирное время», — заявил офицер.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным Минобороны России, 14 марта над Чёрным морем около Крымского полуострова российские военнослужащие зафиксировали полёт американского беспилотника MQ-9 в направлении государственной границы России, в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования дрон MQ-9 перешёл в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.