Луганск, 16 марта, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Мины производства стран НАТО устанавливают на купянском направлении военнослужащие ВСУ. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 16 марта в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

По информации источников эксперта, российские войска, продвигаясь на купянском направлении (Харьковская область), находят и противопехотные, и противотанковые мины иностранного производства в местах, где прежде были украинские позиции.

«Украинские боевики минируют местность натовскими минами и минами без маркировки», — отметил Марочко.

Он уточнил, что мины произведены в основном в США, Германии и Франции. Есть мины без маркировки, очень похожие на мины советского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 марта украинские войска произвели дистанционное минирование города Сватово в ЛНР. По информации Марочко, ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня выпустили в направлении города около 60 противотанковых немецких мин.