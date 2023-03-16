Асад: Россия и Сирия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве

Москва, , 08:27 — REGNUM Руководители России и Сирии в ближайшее время подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

Башар Асад и Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время идёт работа по рассмотрению проектов, соглашение планируется подписать в течение нескольких недель.

«Каждый проект будет оцениваться по отдельности позднее. Это часть механизма контроля за осуществлением проектов и их успехами», — приводит РИА Новости слова Асада.

Сирийский лидер добавил, что в ходе переговоров в Москве в течение минувших нескольких дней совместная комиссия обсуждала некоторые проекты.

Асад уточнил, что об этих проектах будет объявлено после подписания соглашения, после чего заинтересованные предприятия смогут подать заявку для участия в них.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта в Кремле состоялась встреча президентов России и Сирии. Стороны отметили развитие отношений, в том числе и в экономической сфере. По итогам 2022 года товарооборот между странами увеличился на 7%.