Вашингтон, 16 марта, 2023, 08:24 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах между представителями Республиканской партии развязана «гражданская война» из-за разногласий в вопросе военной помощи Киеву, пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

Так, газета обратила внимание на слова кандидата в губернаторы Аризоны Кэри Лейк, раскритиковавшей «многомиллиардную» помощь Киеву в ущерб интересам жителей США.

Она отметила, заработанные гражданами деньги отправляются Киеву, «чтобы начать третью мировую войну», что не является выбором народа.

Лейк поддержали многих члены партии, однако ряд республиканцев в Конгрессе США назвали её заявление маргинальным, выступив за продолжение помощи Киеву, заключило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, если перспективы поражения Украины станут видимыми, США напрямую вмешаются в конфликт, ранее заявил на мероприятии неправительственной организации «Комитет за республику» американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование диверсий на «Северных потоках».

Публицист считает, что США не готовы к прямому столкновению с Россией, а Москва ещё даже не задействовала в спецоперации свои «главные силы».