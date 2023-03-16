Мелитополь, 16 марта, 2023, 08:17 — ИА Регнум. ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта, но все их атаки пресекают Вооружённые силы России. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО

По его словам, несмотря на то, что ВСУ активизировались на линии боевого соприкосновения, специалисты не видят в их действиях логики.

«Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Политик считает, что таким образом ВСУ «бросают людей на убой».

Как передавало ИА REGNUM, по словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, в сложившейся очень сложной для Украины ситуации в Артёмовске важным для Киева остаётся не нанести ущерба своему имиджу и сохранить престиж Владимира Зеленского, поэтому ВСУ кидают сотню за сотней плохо подготовленных военных, которые используются как «пушечное мясо».