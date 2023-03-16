Луганск, 16 марта, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Мирная жительница получила ранение в результате конфликта с участием военнослужащих ВСУ в районе города Часов Яр в ДНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 16 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Эксперт отметил, что его источники продолжают передавать сведения о нарушении воинской дисциплины в рядах украинских войск и преступлениях, которые военнослужащие ВСУ совершают в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Так, трое военнослужащих с шевронами батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали, чтобы местный житель на свои деньги купил им в продуктовом магазине спиртное. Мужчина отказался, завязалась драка.

«Благодаря подоспевшей подмоге из местного населения мужчину отбили у дебоширов, но один из националистов выстрелил в след убегающим и ранил проходящую мимо женщину», — написал Марочко.

Потерпевшие обратились в военную службу правопорядка, но реакции на инцидент не последовало.

Ранее Марочко сообщил о больших потерях ВСУ под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут). Украинские военные оставляют тела погибших сослуживцев на поле боя. Как сообщало ИА REGNUM, много тел осталось у села Берховка.