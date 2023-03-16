МИД РФ: Москва насторожена данными о подготовке США к конфликтам с Россией в Арктике

Москва, , 08:12 — REGNUM Россия насторожена появляющимися в средствах массовой информации данными о том, что Соединённые Штаты готовятся к конфликтам с Москвой и Пекином в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

Российские военные в Арктике Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее издание Military Times сообщило, что нацгвардия США якобы готовится к возможным конфликтам с РФ и КНР в Арктике.

«Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идет о военном освоении региона», — сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва обеспокоена этим, поскольку в Арктике «нет проблем, требующих военного решения».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, обладательница естественной монополии на ледоколы, в том числе атомные, считает своим главным конкурентом в Арктике США, и это редкий случай, когда они признают свое отставание.

Администрация Джо Байдена планирует возобновить работу в формате Арктического совета без участия России и Китая.