В МИД РФ отреагировали на сообщения о подготовке США к конфликтам в Арктике
Москва, 16 марта 2023, 08:12 — REGNUM Россия насторожена появляющимися в средствах массовой информации данными о том, что Соединённые Штаты готовятся к конфликтам с Москвой и Пекином в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
Ранее издание Military Times сообщило, что нацгвардия США якобы готовится к возможным конфликтам с РФ и КНР в Арктике.
«Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идет о военном освоении региона», — сказал он РИА Новости.
Дипломат добавил, что Москва обеспокоена этим, поскольку в Арктике «нет проблем, требующих военного решения».
Как сообщало ИА REGNUM, Россия, обладательница естественной монополии на ледоколы, в том числе атомные, считает своим главным конкурентом в Арктике США, и это редкий случай, когда они признают свое отставание.
Администрация Джо Байдена планирует возобновить работу в формате Арктического совета без участия России и Китая.