Вашингтон, 16 марта, 2023, 07:58 — ИА Регнум. История с беспилотником США, который упал в Черное море 14 марта, был намеренной и опасной провокацией Пентагона. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский журналистке Ким Айверсен. Запись беседы доступна на видеоплатформе Rumble.

Un.org Дмитрий Полянский

Дипломат констатирует, что дрон нарушил границы временного авиарежима, о которых властям США хорошо известно.

«Мы считаем, что это было намеренной и очень опасной провокацией», — сказал Полянский, добавив, что Россия имеет полное право пресекать подобные провокации.

По мнению экспертов, беспилотники США ведут для Украины разведку.

Как сообщало ИА REGNUM, над Белгородом и Белгородским районом системами ПВО было сбито три ракеты.