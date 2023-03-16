Посольство РФ в США: русофобская пропаганда на латинских политиков не действует

Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало русофобские выпады на слушаниях по латиноамериканской тематике в Сенате США 15 марта.

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению дипмиссии, обеспокоенность сенаторов российско-бразильскими отношениями показывает беспрецедентное давление США на латиноамериканские страны, от которых требуют прекратить взаимовыгодное сотрудничество с РФ.

Но западная пропаганда на латинских политиков не действует, уверены в посольстве РФ. Потому что они понимают: Украина — это таран против России, и подвергают сомнению попытки выставить киевский режим безвинной жертвой.

«Все видят циничные планы США по затягиванию конфликта через бесконечные поставки оружия. Прекрасно осознают, что подобные «инвестиции» в режим Зеленского — способ обеспечить неконкурентные преимущества Вашингтона, подорвать международные связи России и обогатить производителей оружия и энергопоставщиков», — заключили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по проблеме русофобии на Украине.