Москва, 16 марта, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Представители органов власти и руководители стран Африки подвергаются осаде со стороны представителей США, Канады и ЕС, добивающихся от них холодности в отношениях с Россией и соблюдения антироссийских санкций. О таком воздействии рассказал посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров РИА Новости.

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Он констатировал, что такие целенаправленные визиты происходят очень часто, практически ежедневно. Делегации из стран Запада также пытаются влиять на представителей африканских парламентов, отметил дипломат.

«Приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а так же из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», — сказал Озеров.

Посол также напомнил о заявлении главы минфина США Джанет Йеллен, которая пыталась навязать принятие антироссийских санкций, когда посещала страны Африки и сопровождала свои заявления угрозами. Представитель МИД назвал её действия «примером шантажа и откровенного диктата».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе всем странам Африки было сделано предупреждение о том, что нужно соблюдать антироссийские санкции. В противном случае, предупреждала Йеллен, США будут «решительно реагировать».