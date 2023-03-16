Вашингтон, , 07:07 — REGNUM В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходил в Вашингтоне, команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу над «Баффало» со счётом 5:4, сообщает СЭ.

Александр Овечкин Nhl.com

В победном матче «Вашингтона» нападающий Александр Овечкин набрал два очка — он сам забросил одну шайбу и ещё одна отправилась в ворота соперников с его подачи.

Команда Овечкина с 73 очками занимает 10 место в Восточной конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл 11 марта другую американскую команду «Чикаго Блэкхокс» по итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.