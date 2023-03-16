Вашингтон, 16 марта, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, вероятно, не смог подобрать слов для того, чтобы прокомментировать происшествие с принадлежащим США беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Он отреагировал на информацию об инциденте восклицательным знаком.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

«!» — написал Илон Маск в Twitter под постом одного из пользователей. Сообщение касалось инцидента с американским беспилотником над Чёрным морем.

Твит свидетельствует об эмоциональном восприятии ЧП Илоном Маском.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Китая считают, что Россия подала хороший пример мудрых действий в ситуации, когда к Крыму приближался американский беспилотный летательный аппарат. Читатели китайского портала «Гуаньча» восхищены реакцией РФ и потешаются над смешным положением Соединённых Штатов в этой ситуации.