Наступил 386-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Украинские войска несут больше потери в технике и живой силе. В частности, Минобороны РФ 16 марта обнародовало подробности о том, как Вооруженные силы России, задействовав танки Т-90М на краснолиманском направлении, сорвали вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идёт о поражении 81-й аэромобильной бригады ВСУ, вознамерившейся доразведать позиции российских войск. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» с закрытых огневых позиций нанесли удары осколочно-фугасными снарядами. Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи, пояснили в военном ведомстве.

Тем временем начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма известил о том, что российские военные уничтожили в ДНР артиллерию и склад боеприпасов ВСУ в районе Марьинки (ДНР). Цели были поражены 152-миллиметровыми гаубицами «Мста-Б» и вертолетами армейской авиации.

По-прежнему одной из самых горячих точек СВО остаётся донецкое направление. За сутки потери ВСУ там составили до 160 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Украинское командование будет перебрасывать в Артёмовск подкрепление, и украинцы попытаются разблокировать город, к этому нужно быть готовыми, предупредил военный эксперт Василий Дандыкин. Вместе с тем, по его словам, борьба за Артёмовск уже близится к завершению и Вооружённые силы России «дожмут противника».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Битва за Артёмовск и инцидент с беспилотником — 385-й день спецоперации