16 Марта
 
7:39

Американский миллиардер Илон Маск, который ранее активно высказывался по поводу конфликта Украины с Россией, в этот раз был немногословен. Инцидент с американским беспилотником MQ-9, упавшим в Черное море, он прокомментировал одним символом: "!".

7:37

Губернатор Гладков: над Белгородом системы ПВО сбили три ракеты

Над Белгородом и Белгородским районом системами ПВО было сбито три ракеты, сообщил в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

7:36

Президент Сирии Башар Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в Арабской республике.

7:35

Российский президент Владимир Путин в своём выступлении на коллегии Генпрокуратуры 15 марта заявил, что необходимо ответить на западные санкции расширением экономических свобод и снижением административных барьеров.

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7:34

Американский военный предупредил наёмников ВСУ об отрезвляющем уроке

Военные действия против России по аналогиями с поведением США в Ираке и Афганистане могут привести к тому, что американские наёмники получат отрезвляющий урок. Об этом предупредил военный из Соединённых Штатов Ноктис Дрейвен, мнение опубликовано в его аккаунте в Twitter.

7:33

Daily Mail: британские эксперты смоделировали эффект от ядерного удара РФ

После решения президента России Владимира Путина о вооружении Военно-морского флота ядерными торпедами «Посейдон» эксперты смоделировали разрушительный эффект в случае удара по Великобритании, пишет Daily Mail.

7:32

В Финляндии удивлены требованием Украины передать Киеву поезда Allegro

Финское правительство поставило в тупик требование Киева о передаче «Украинским железным дорогам» четырёх скоростных поездов, которые ранее курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. В Финляндии желание Украины претендовать на эти составы восприняли как призыв к импровизации, сообщила газета Demokraatti.

7:28

Болтон: Байден хочет поражения России, но боится победы Украины

Экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что российским властям удалось предотвратить ответ на спецоперацию со стороны США и союзников Североатлантического альянса, у которых нет стратегических планов. Мнение Болтона опубликовали в газете The Wall Street Journal.

7:27

Солдат ВСУ пожаловался на «снарядный голод» в Артёмовске

Украинские военные испытывают «снарядный голод» в Артёмовске (Бахмуте) — им не хватает боеприпасов для артиллерии. О дефиците вооружения в соцсетях написал один из военных ВСУ, находящихся на линии фронта.

7:26

Американский разведчик-офицер рассказал о резком ответе Путина Вашингтону

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российский президент Владимир Путин ответил на обман США в вопросе размещения противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

7:25

Российские военные уничтожили в ДНР артиллерию и склад боеприпасов ВСУ

В районе населённого пункта Марьинка (ДНР) были обстреляны используемые ВСУ самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Огонь по ним вёлся из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».

Также был уничтожен склад с боеприпасами украинских военных. На авдеевском направлении благодаря применению тепловизоров был обнаружен пункт дислокации подразделений ВСУ.

7:23

Делегации из США, Канады и Евросоюза в преддверии второго саммита «Россия — Африка» «осаждают» африканских лидеров с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Москвой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

7:22

Эксперт Леонков рассказал о причине падения беспилотника США в Черное море

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, американский беспилотник MQ-9 Reaper не справился с мощным потоком воздуха от двигателей истребителей Су-27 и рухнул в Черное море.

7:21

Шойгу и Остин обсудили по телефону ситуацию с американским БПЛА

В телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Москве считают провокацией полёты американских беспилотников над Чёрным морем.

7:20

На южнодонецком направлении расчетом беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота была вскрыта переброска из Новоукраинки в Пречистовку до взвода боевиков 68-й егерской бригады ВСУ на трех автомобилях, сообщает Минобороны РФ. Артиллерийским ударом орудий «Мста-Б» были уничтожены бронеавтомобиль и до 10 националистов.

Мобильной огневой группой противника из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, действовавшей на направлении Новомихайловка, была предпринята попытка разведки боем передовых подразделений группировки «Восток». Минометным огнем, корректируемым с беспилотного летательного аппарата, уничтожены пикап и живая сила противника.

В рамках контрбатарейной борьбы передовой артиллерийской батареей морских пехотинцев ТОФ с помощью комплекса «Пенициллин» была обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка «Акация» в районе населенного пункта Водяное.

7:18

Десятки пораженных целей: авианаводчик рассказал о боевых буднях в зоне проведения спецоперации.

Авиационные наводчики Западного военного округа, находясь на переднем крае, в режиме реального времени координируют работу российских ударных вертолетов в зоне спецоперации. Часто от укрытий, где работают авианаводчики, до позиций противника не более сотни метров. Под постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами авианаводчики в составе разведгрупп скрытно выдвигаются на передовую. Определяют места сосредоточения противника, следят за передвижениями и по радиостанции вызывают авиацию с указанием точных координат для нанесения ударов.

7:17

На краснолиманском направлении расчетами БПЛА группировки войск «Центр» была выявлена разведгруппа 81-й аэромобильной бригады ВСУ с целью доразведать позиции российских войск. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи.

Минобороны РФ.

7:15

Главное о спецоперации на Украине за 15 марта 2023 года.

  • На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

  • Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

Минобороны РФ.