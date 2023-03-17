ДНР, 17 марта, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Наступил 386-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Украинские войска несут больше потери в технике и живой силе. В частности, Минобороны РФ 16 марта обнародовало подробности о том, как Вооруженные силы России, задействовав танки Т-90М на краснолиманском направлении, сорвали вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идёт о поражении 81-й аэромобильной бригады ВСУ, вознамерившейся доразведать позиции российских войск. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» с закрытых огневых позиций нанесли удары осколочно-фугасными снарядами. Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые рубежи, пояснили в военном ведомстве.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Тем временем, начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма известил о том, что российские военные уничтожили в ДНР артиллерию и склад боерпипасов ВСУ в районе Марьинки (ДНР). Цели были поражены 152-миллиметровыми гаубицами «Мста-Б» и вертолетами армейской авиации.

По прежнему одной из самых горячих точек СВО остаётся донецкое направление. За сутки потери ВСУ там составили до 160 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Украинское командование будет перебрасывать в Артёмовск подкрепление и украинцы попытаются разблокировать город, к этому нужно быть готовыми, предупредил военный эксперт Василий Дандыкин. Вместе с тем, по его словам, борьба за Артёмовск уже близится к завершению и Вооружённые силы России «дожмут противника».

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