AT: возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном стало поражением для США

Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном стало ошеломляющим поражением для США, угрожающим влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире. Об этом заявил обозреватель American Thinker Томас Лифсон.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов — Иран и Саудовскую Аравию — возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине, стали для США ошеломляющим поражением», — написал Лифсон, добавив, что все расчеты американцев касательно баланса сил на Ближнем Востоке, пошли прахом.

По мнению автора, триумф Китая на Ближнем Востоке, где он вытеснил США с позиций важнейшего игрока, является одним из главных признаков катастрофы, которую своими действиями спровоцировал Белый дом.

«Это очень плохие новости для нас, для наших европейских, японских, корейских и тайваньских союзников, которые зависят от поставок ближневосточной нефти, а также для Израиля», — заявил обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сказал, что Эр-Рияд не будет продавать нефть ни одной стране, которая решит ввести потолок цен на саудовские поставки.