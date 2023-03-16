Вашингтон, 16 марта, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Возобновление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном стало ошеломляющим поражением для США, угрожающим влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире. Об этом заявил обозреватель American Thinker Томас Лифсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Автор считает, что ошеломляющим поражением для США стал факт того, что Китаю удалось уговорить «заклятых врагов» Иран и Саудовскую Аравию возобновить дипломатические отношения. После этого, уверен Лифсон, все расчёты американцев касательно баланса сил на Ближнем Востоке пошли прахом.

По мнению автора, триумф Китая на Ближнем Востоке, где он вытеснил США с позиций важнейшего игрока, является одним из главных признаков катастрофы, которую своими действиями спровоцировал Белый дом. Лифсон отметил, что это отразится на союзниках США, которые зависят от поставок нефти — Европе, Японии, Кореи и Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сказал, что Эр-Рияд не будет продавать нефть ни одной стране, которая решит ввести потолок цен на саудовские поставки.