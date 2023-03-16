Москва, 16 марта, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Киевскими властями овладело «бесовское омрачение сердец», поэтому идут гонения на монастыри Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) изданию РИА Новости.

Он считает, что Киев готов пойти на любые шаги ради продолжения гонений УПЦ и исполнения намерения «склонить её чад к отречению от неё». Под угрозой фактически находятся все монастыри Украины, уверен епископ Савва.

Michele Ursino Киево-Печерская лавра

«Не сомневаюсь, что будут последовательные нападки на все главные святыни Малой Руси», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины не продлили договор аренды лавры с УПЦ и требуют, чтобы православные покинули ее до 29 марта. Здания планируется передать раскольнической ПЦУ, и в министерстве культуры Украины заявили, что те монахи, которые решат «перейти» к раскольникам, смогут остаться в лавре.