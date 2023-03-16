Москва, 16 марта, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Вашингтон уделяет повышенное внимание исполнению черноморской зерновой инициативы, игнорируя то, что стамбульские договорённости состоят из двух частей. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о недопустимости прекращения зерновой сделки.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Зацикленность Вашингтона лишь на одной из двух взаимоувязанных частей стамбульских продовольственных договоренностей не способствует разрешению глобального продовольственного кризиса», — отметили в посольстве.

Там подчеркнули, что Блинкен в очередной раз ничего не сказал о выполнении меморандума между РФ и ООН по сельскохозяйственному экспорту и поставкам удобрений из России. Между тем реализация этой части договорённостей «продолжает хромать на обе ноги» из-за санкций Запада, отметили в посольстве. Поставкам зерна из РФ мешают многочисленные барьеры: затруднено финансовое и транспортное сопровождение сделок по агротоварам, есть проблемы с выдачей страховок сухогрузам, не работает трубопровод для поставок аммиака.

«Продолжим добиваться — не на словах, а на деле — прогресса в неукоснительном выполнении всех положений стамбульских договоренностей», — подытожили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после 18 марта, когда истечёт второй срок зерновой сделки, Россия не будет возражать на продолжении её действия при условии, что продление должно быть временным и комплексным, ранее подчеркнул заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Он напомнил, что зерно с Украины вывозят активно, при том что «на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры».