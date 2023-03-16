Посольство РФ в Вашингтоне: США теряют рычаги влияния на мировой нефтяной рынок

Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Россия намерена и далее противостоять попыткам безответственных игроков разбалансировать мировой нефтяной сектор. О продолжении взаимовыгодного энергетического сотрудничества со странами, не присоединившимися к одиозным инициативам коллективного Запада заявил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденёв, комментируя действия США на нефтяном рынке.

Нефтяной танкер Hervé Cozanet

Дипломат сравнил попытки Белого дома и Конгресса «вдохнуть жизнь» в собственные мертворожденные инициативы с набившим оскомину «ценовым потолком» на российскую нефть.

Речь идёт о недобросовестной конкуренции со стороны американских властей, которые обеспокоены явной перспективой утраты рычагов влияния на мировой нефтяной рынок. Страны — производители «чёрного золота» стремятся проводить независимую от США внешнеэкономическую политику.

«Отсюда желание американцев сыграть на опережение, сковать экономический потенциал соперников, шантажировать их преследованием по линии своей «фемиды» и финансовых регуляторов», — считает Леденёв.

Советник добавил, что США, пытаясь якобы защитить Украину, на поверку создают опасный прецедент — вводят антирыночный механизм дискриминационного ценообразования.

«Позиции производителей углеводородов по неприятию введения неких «предельных цен» на их экспорт полностью совпадают. Подтверждение последнему — недавние заявления наших саудовских партнеров», — резюмировал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединённых Штатов и Европейского союза проведут в марте обзор работы механизма потолка цен на нефтепродукты из России.